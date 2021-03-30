AA

Fethiye ilçesinde düzenlenen etkinliğe katılan ilk okul öğrencileri ellerinde "Dur yolda ben de varım", "Unutma! Sevdiklerin de yaya yolunda", "Öncelik hayatın öncelik yayanın", "El ele verelim, trafiği yönlendirelim" yazılı dövizler taşıdı. Polis ve jandarma ekiplerince öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.Fethiye Kaymakamı Eyüp Fırat ile kolluk kuvvetlerinin de katıldığı etkinlik kapsamında Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki şerit kırmızıya boyandı.