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Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinde ilk böbrek nakli gerçekleştirildi

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde hizmete giren Organ Nakli Merkezinde ilk defa yapılan organ nakli operasyonunun başarıyla sonuçlandığı bildirildi.

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi Organ Nakli Merkezinde ilk böbrek nakli gerçekleştirildi
AA

Sağlık Bakanlığı tarafından tescillenen ve sertifikası alınan merkezde ilk böbrek nakil ameliyatı, Organ Nakil Merkez Müdürü Prof. Dr. Okay Nazlı, merkez sorumlu hekimi Doç. Dr. Murat Urkan ve ekibi tarafından yapıldı.

Nakil dolayısıyla hastanede düzenlenen törende konuşan Başhekim Doç. Dr. Turhan Togan, Muğla'da ilk defa kurulan merkezin tüm bölgeye hizmet vereceğini söyledi.

Togan, yaklaşık 4 milyon insana hitap eden tesisi her geçen gün gelişen projelerle güçlendirerek, vatandaşlara üst düzey sağlık hizmeti sunacaklarını vurguladı.

Muğla'da binin üzerinde böbrek yetmezliği olan hastanın organ nakli dışındaki bir tedavi ile hayatını sürdürdüğünü ve bu hastaların 500'den fazlasının çok uzun süredir organ nakli sırasında bulunduğunu belirten Togan, "Merkezimiz sayesinde bu kişilerin il dışına başka merkezlere sevklerinin önüne geçilmiş olacak. Aynı zamanda erken tanı konulup cerrahi sınıra gelme durumu tespit edilerek eğer böbrek nakli yapılacaksa da işlemi başlatılmış olacaktır. Şimdiden merkezimizde yaklaşık 150 yeni kayıt yapıldı." ifadelerini kullandı.

Togan, ilk organ naklinde, gece boyunca ameliyatın yapıldığı kapıda nöbet tuttuğunu anlatarak, ameliyatın başarıyla sonuçlanmasının ardından çok mutlu olduklarını kaydetti.

- "30 bine yakın organ bekleyen hastamız var"

Nakli gerçekleştiren Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Murat Urkan ise toplumda öldükten sonra organların bağışlanması konusunda çekimserlik bulunduğunu ancak canlı verici sayısı bakımından dünyada ikinci olunduğunu ifade etti.

Urkan, ilk nakil ameliyatının başarıyla sonuçlandığını ve 60 yaşındaki hastanın sağlık durumunun çok iyi olduğunu vurguladı.

Böbrek nakli gerçekleştirilen ve taburcu olma safhasına gelen 60 yaşındaki Mustafa Şahinkaya da çok iyi bir ameliyat geçirdiğine işaret ederek, "Kendimi çok iyi hissediyorum. Allah’a şükür çok iyiyim ve ikinci bir şans doğdu, 3 yıldır diyalize giriyordum. Nakil için yazılmıştım buraya. Şansıma ilk nakil bana çıktı. Burada herkes çok iyi ve bana yardımcı oldu." diye konuştu.

Hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ileten AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ise Muğla'ya çok önemli bir hizmetin daha kazandırıldığını söyledi.

Merkezin faaliyetlerine başlamasıyla hastaların il dışına sevklerinin önüne geçileceğini vurgulayan Gökcan, "Hastanemizde sağlık alanında en modern yöntemlerin kullanılıyor olmasından dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Muğla'da ilk defa kurulan merkezimiz tüm bölgeye hitap edecektir." dedi.

Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği Başkanı Prof. Dr. Uluğ Erdegez ise Türkiye genelinde 22 binin üzerinde böbrek nakli bekleyen hasta bulunduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de, 2 bin 200'ün üzerinde karaciğer nakli, 1200 civarında kalp nakli bekleyen hasta bulunduğuna vurgu yapan Erdegez, şunları söyledi:

"Karaciğer, akciğer, pankreas, ince bağırsak gibi toplamda 30 bine yakın organ bekleyen hastamız var. Ülkemizde 77 böbrek nakli merkezi, 44 karaciğer nakli merkezi, 14 kalp nakli merkezi, 4 pankreas nakli merkezi, 4 akciğer nakli merkezi ve iki de ince bağırsak nakli merkezimiz var. Muğla bu güzel merkezi açarak batı kıyısında tüm illerde organ nakli merkezi oluşmuş oluyor. Edirne’den başlayarak Denizli’ye kadar olan bölümde Muğla arayı tamamlamış oluyor. Muğla Türkiye’nin en zengin ilçelerine sahip olan bir il. Ben çok başarılı sonuçlar alınarak kısa sürede önemli bir merkez haline geleceğini düşünüyorum."

Erdegez, vatandaşların organ nakli konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini dile getirdi.

Programa, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ve AK Parti İl Başkanı Kadem Mete de katıldı.

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