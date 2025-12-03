Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Muğla haberleri: Piyanist sanatçı Yeşim Gökalp'ten acı haber | SON DAKİKA HABER | Son dakika haberleri

        Piyanist sanatçı Yeşim Gökalp'ten acı haber!

        Muğla Bodrum'da, Piyanist sanatçı Yeşim Gökalp'ten haber alınamaması üzerine evine gidildi. Sanatçı, evinde hareketsiz halde bulundu. Hayatını kaybettiği belirlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 09:03 Güncelleme: 03.12.2025 - 09:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        Piyanist sanatçı Yeşim Gökalp'ten acı haber!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Muğla'nın Bodrum ilçesi Bağla Bankevler Sitesi'nde yalnız yaşadığı öğrenilen İzmir Devlet Senfoni Orkestrası solist sanatçısı, 59 yaşındaki piyanist Yeşim Gökalp'ten haber alamayan bir öğrenci velisi durumu site görevlisine bildirdi.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        AA'da yer alan habere göre ihbar üzerine veliyle eve giren görevli, Gökalp'i hareketsiz halde buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından bölgeye gelen sağlık ekibi, Gökalp'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        SANAT CAMİASINDA BÜYÜK ÜZÜNTÜ

        Gökalp'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Durumu haber alan ve Ankara'da yaşamını sürdürdüğü öğrenilen kardeşi Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürü Demet Gökalp, büyük üzüntü yaşadı.

        "EVDE TELEVİZYON AÇIK KALMIŞ"

        Muğla'da otopsi işlemlerini takip eden Gökalp, "Çok üzgünüm. Ablam, bir öğrenci velisinin ulaşamaması üzerine site görevlisine yaptığı ihbar sonucu maalesef ölü olarak bulunmuş. Evde televizyon açık kalmış. Ablamı yarın vasiyeti üzerine Ankara Karşıyaka'da ikindi namazı sonrası annemizin yanında toprağa vereceğiz. Hepimizin başımız sağ olsun." ifadesini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Muğla
        #BODRUM
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        ABD 19 ülkenin iltica başvurularını askıya aldı
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Trump'tan Biden dönemine: Tüm belgeler geçersiz
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Trump: Şara'ya çok güveniyorum
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Çatal, bıçak ve kaşık nasıl doğdu?
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı