Sahte rezervasyonla 12 milyonluk vurgun yapan 25 şüpheli adliyede (2)

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6 TUTUKLAMA

Muğla merkezli 15 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, lüks otellerin internet sitelerini kopyalayarak sahte rezervasyonla 180 turistin 12 milyon 346 bin TL'sini dolandıran ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 25 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla, 4'ü ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. (DHA)Fırat AKAY/ BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-11-29 23:10:32



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