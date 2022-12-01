Bodrum'da 45 kaçak göçmen yakalandı

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Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında 45 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, 29 Kasım'da Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Bölgeye ulaşan ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 45 göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan 45 kaçak göçmen, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-12-01 12:36:30



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