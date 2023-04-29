Fethiyespor 2'de 2 peşinde

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FETHİYE, (DHA)- TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta düşme hattındaki Balıkesirspor'u 7-1 gibi farklı sonuçla yenen Fethiyespor yarın deplasmanda Pazarspor'un konuğu olacak. Pazar İlçe Stadı'nda Demokrat Özgür Güneş'in görev alacağı maçın başlama düdüğü saat 15.00'te çalacak. Fethiyespor Teknik Direktörü Erhan Altın, Pazarspor'un kümede kalma mücadelesi verdiğini belirterek, "Son derece zor bir maça çıkacağız. Biz kendi futbolumuzu sahaya yansıtıp, istediğimiz sonucu almak istiyoruz" dedi. DHA-Spor Türkiye-Muğla / Fethiye DHA

2023-04-29 11:15:11



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