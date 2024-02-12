Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:Menteşe
Hakemler:Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz
Çağdaş Bodrumspor: Artis 5, Can Uğur Öğüt 5, Warren 15, Alibegovic 12, Ahmet Fatih Cantitiz 7, Moore 2, Ahmet Düverioğlu 23, Cavit Ege Havsa, Johnson 18
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 13, Floyd 22, Ömer Utku Al, Michineau 5, Semih Erden, Brown 16, Sarper Mutaf 13, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 7
1. Periyot: 21-11
Devre: 44-26
3. Periyot: 65-53
MUĞLA
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