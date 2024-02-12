Çağdaş Bodrum Spor - Bursaspor: 87-76

Muğla Menteşe Spor Salonu'nda ev sahibi ekibin baştan sona önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodu 21-11, ilk devresi 44-26, üçüncü periyodu da 65-53 Çağdaş Bodrum'un üstünlüğüyle tamamlandı. Ligde 20 maçta 7 galibiyete ulaşarak yarıştaki rakipleri Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece ve Bahçeşehir Koleji'ni yakalayan Bodrum ekibinde Ahmet Düverioğlu 23 sayı kaydetti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.