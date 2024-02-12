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        Çağdaş Bodrum Spor - Bursaspor: 87-76

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 21:13 Güncelleme: 12.02.2024 - 21:13
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        Çağdaş Bodrum Spor - Bursaspor: 87-76
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        SALON:Menteşe

        HAKEMLER: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz

        ÇAĞDAŞ BODRUM SPOR: Artis 5, Can Uğur Öğüt 5, Alibegovic 12, Ahmet Düverioğlu 23, Johnson 18, Warren 15, Fatih Cantitiz 7, Moore 2, Cavit Ege Havsa

        BURSASPOR: Young 13, Michineau 5, Brown 16, Sarper David Mutaf 13, Hamilton 7, Floyd 22, Ömer Utku Al, Semih Erden, Mehmet Atalan, Metin Türen

        1'İNCİ PERİYOT: 21-11

        İLK YARI: 44-26

        3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-53

        Basketbol Süper Ligi'nde alt sıralardan kurtulmaya çalışan Çağdaş Bodrum Spor, üst üste ikinci galibiyetini iç sahada Bursaspor'u 87-76 yenerek aldı.

        Muğla Menteşe Spor Salonu'nda ev sahibi ekibin baştan sona önde götürdüğü karşılaşmanın ilk periyodu 21-11, ilk devresi 44-26, üçüncü periyodu da 65-53 Çağdaş Bodrum'un üstünlüğüyle tamamlandı. Ligde 20 maçta 7 galibiyete ulaşarak yarıştaki rakipleri Merkezefendi Belediyesi Basket, Büyükçekmece ve Bahçeşehir Koleji'ni yakalayan Bodrum ekibinde Ahmet Düverioğlu 23 sayı kaydetti.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla - MUĞLA,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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