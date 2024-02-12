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        Muğla'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 18:39 Güncelleme: 12.02.2024 - 18:44
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        Muğla'da 20 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde, kasten öldürme suçundan hakkında 20 yıl 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Marmaris Emniyet Amirliği ekipleri, Tepe Mahallesi Barlar Sokağı'nda yaya devriye görevi esnasında şüphelenilen ve kimliğini beyan edemeyen kişinin, kasten öldürme suçundan 20 yıl 7 gün hapis cezasıyla arandığını belirledi.

        Yakalanan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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