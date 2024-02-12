Muğla'da parmakta sıkışan yüzüğü hastaneye çağrılan itfaiye çıkardı
Muğla'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince hastanede çıkartıldı.
Muğla'da bir kişinin parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince hastanede çıkartıldı.
Menteşe ilçesinde yaşayan S.E, parmağında sıkışan yüzüğü kendi imkanlarıyla çıkaramayınca Muğla Eğitimi ve Araştırma Hastanesine başvurdu.
Tüm çabalara rağmen parmağa sıkışan yüzük çıkarılamayınca sağlık personeli itfaiyeden yardım istedi.
Hastaneye gelen itfaiye ekibinin yaklaşık 15 dakika süren çalışmasıyla yüzük kesilerek çıkarıldı.
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