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        Jeff Bezos'un ultra lüks yatı 'Flying Fox' Fethiye'de

        DÜNYANINen zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye demir attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.02.2024 - 17:21 Güncelleme: 12.02.2024 - 17:25
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        Jeff Bezos'un ultra lüks yatı 'Flying Fox' Fethiye'de
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        DÜNYANINen zengin iş adamlarından Amazon'un sahibi Jeff Bezos'un 136 metrelik ultra lüks yatı 'Flying Fox', Fethiye'ye demir attı.

        Dünyanın en büyük 20 yatından birisi olan 'Cayman Adaları' bayraklı 'Flying Fox'un Fethiye iskelesinde 600 bin litre yakıt aldı. Geçen yıldan bu yana Ege kıyılarında ve Göcek'te misafirlerini ağırlayan 136 metre uzunluğundaki ultra lüks yat, özellikleri ile dikkati çekiyor. Almanya'da 2016 yılında inşa edilen ultra lüks yatta 22,5 metre genişliğinde, 12 metre uzunluğunda yüzme havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları alanları ve sinema salonları da bulunuyor. İki de helikopter pisti bulunan yatta aynı zamanda biri ana süit, 10'u VIP olmak üzere 11 kabinde 22 misafir ağırlanabiliyor. Yat, çevredekilerce de büyük ilgi görüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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