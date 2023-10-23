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        Bodrum FK zirvenin ensesinde

         1'inciLig'de son 6 maçta 4'üncü galibiyetini yarıştaki önemli rakiplerinden Bandırmaspor'u 2-1 yenerek alan Bodrum FK, zirve yarışını sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.10.2023 - 10:45 Güncelleme: 23.10.2023 - 10:50
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        Bodrum FK zirvenin ensesinde
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         1'inciLig'de son 6 maçta 4'üncü galibiyetini yarıştaki önemli rakiplerinden Bandırmaspor'u 2-1 yenerek alan Bodrum FK, zirve yarışını sürdürdü.

        Bandırmaspor önünde evinde henüz 2'nci dakikada yenik duruma düşüp galibiyete 78'inci dakikada Haqi Osman ve 86'da Celal'in golleriyle uzanan yeşil-beyazlı ekip, puanını 17'ye çıkararak haftaya ikinci sırada başlayan rakibini solladı. Ligde ikinci sırada Kocaelispor'un 2 puan gerisinde olan Bodrum FK, deplasmandaki Eyüpspor yenilgisini de telafi etti.

        Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, "İlk 60 dakika Bandırmaspor bizden çok daha iyi mücadele etti. 60´dan sonra Bodrumspor´un bir gerçeği var ve 60´dan sonra bugün onu gösterebildik. Bizim için önemli bir galibiyet oldu" dedi. Taşdemir, "Oyuna golle başlayıcınca bütün sistemimiz değişmek zorunda kaldı. Ondan sonraki süreçte iyi bir reaksiyon veremedik. Sistemimizi değiştirdiğimiz halde de bir reaksiyon alamadık. Ancak 60'ıncı dakikadan sonra kendimizi bulduk. Bizim için önemli bir galibiyet oldu. Son 30 dakikadaki istek ve performanstan çok mutluyum. Eksiklerimizi çok daha iyi bir şekilde analiz etme fırsatımız oldu" diye konuştu.

        DHA-Spor - Türkiye-Muğla / Bodrum - Fırat AKAY / BODRUM,

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