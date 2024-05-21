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        Muğla'da ağaçtan düşen karga yavrusu yuvasına koyuldu

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ağaçtan düşen karga yavrusunu itfaiye ekibi yuvasına koydu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 21:21 Güncelleme: 21.05.2024 - 21:21
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        Muğla'da ağaçtan düşen karga yavrusu yuvasına koyuldu
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        Muğla'nın Fethiye ilçesinde ağaçtan düşen karga yavrusunu itfaiye ekibi yuvasına koydu.

        Foça Mahallesi Çalış mevkisindeki bir ağaçtan kuş yavrusu düştüğünü görenler durumu itfaiyeye bildirdi.

        Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekibi karga yavrusunu, itfaiye merdiveniyle ağaçtaki yuvasına koydu.

        Bölgedeki vatandaşlar itfaiye ekibine teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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