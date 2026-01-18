10. Bodrum Hamsi Festivali gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 10. Hamsi Festivali düzenlendi.



Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneğince, Karadeniz yöresinin kültürünün tanıtılması, birlik, beraberlik ve dayanışmanın artırılması amacıyla düzenlenen festival, İskele Meydanı'nda gerçekleştirildi.



Etkinlikte, mısır unuyla hazırlanan yaklaşık 3 ton hamsi tavalarda pişirilerek ekmek arası ücretsiz dağıtıldı. İkramdan almak isteyenler uzun kuyruklar oluşturdu. Kurulan stantlarda Karadeniz'in yöresel ürünlerinin tanıtımı ve satışı yapıldı.



Karadeniz yöresinden sanatçıların konser verdiği festivalde, vatandaşlar kemençe ve tulum eşliğinde horon oynayarak eğlendi.



Festivale, bazı sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda vatandaş katıldı.



Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, festivalde yaptığı konuşmada, "Bu tür festivallerin özellikle hemşericilik ruhunun gelişmesi anlamında, birlik, beraberliğin pekişmesi anlamında, toplumsal dayanışmanın artması anlamında ve kültürel birlikteliğimizin sağlanması anlamında büyük katkı sağladığını düşünmekteyim. Karadeniz Bölgesi, ülkemizin en önemli yerleşim yerlerinden biridir. Bu güzel coğrafyadan çok değerli insanlar yetişmiştir." dedi.



CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici de Karadenizli vatandaşlarla Bodrumluların bir arada olduğu güzel bir festival kutladıklarını dile getirdi.



Bodrum Yarımada Karadenizliler Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Sefer Çelik'in Trabzonspor forması hediye ettiği Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ise konuşmasının bir bölümünü Karadeniz şivesiyle yaptı.



Mandalinci, Türkiye'nin yedi bölgesinin gelenek, görenek, örf ve adetleriyle bir bütün ve mozaik olduğunu belirterek, festival alanında bu mozaiğin yansımasını gördüklerini söyledi.



Derneğin sözcüsü Yener Çelik, Bodrum'da yaklaşık 30 bin Karadenizlinin yaşadığını belirtti.



Uzun yıllardır Bodrum'da yaşayan Karadenizli vatandaşlardan memleketine giden ve gidemeyenler olduğunu kaydeden Çelik, gelenek ve görenekleri yaşamak ve yaşatmak için bu tür etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.



