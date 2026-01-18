Muğla'da teknenin kayalıklara çarpması sonucu bir kişi öldü

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında kayalıklara çarpıp batan teknedeki 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı. Çamlı Mahallesi açıkları Gökova Körfezi'nde, 5 kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarpıp battı. Ziraatçılar Koyu'na yüzerek çıkan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler, kayalıklardan 1 kişiyi, denizden 3 kişiyi kurtarırken, İhsan Öztürk'ün (66) cansız bedenini denizden çıkardı. Kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Yeliz İ.'nin hipotermi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.

