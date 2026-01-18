Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        Muğla'da teknenin kayalıklara çarpması sonucu bir kişi öldü

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında kayalıklara çarpıp batan teknedeki 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.01.2026 - 19:44 Güncelleme: 18.01.2026 - 19:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da teknenin kayalıklara çarpması sonucu bir kişi öldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında kayalıklara çarpıp batan teknedeki 5 kişiden biri hayatını kaybetti, 4 kişi kurtarıldı.

        Çamlı Mahallesi açıkları Gökova Körfezi'nde, 5 kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarpıp battı.

        Ziraatçılar Koyu'na yüzerek çıkan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye, Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

        Ekipler, kayalıklardan 1 kişiyi, denizden 3 kişiyi kurtarırken, İhsan Öztürk'ün (66) cansız bedenini denizden çıkardı.

        Kurtarılan 4 kişi, sağlık ekiplerince Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Yeliz İ.'nin hipotermi nedeniyle durumunun ağır olduğu öğrenildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        Suriye'de ateşkes ilan edildi
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        8 Avrupa ülkesinden Trump'a tepki
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        Muçi'den Trabzonspor'a hayat öpücüğü!
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        "SDG Suriye'de engel hale geldi"
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Alanya'da ilk 11'ler belli oldu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Dehşet manzara! Karı-koca silahla vurulmuş halde bulundu!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Atlas'ın annesinden çok acı sözler!
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        Muriqi'ten transfer sözleri! F.Bahçe...
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        GPS'le takip edip kalaşnikofla katlettiler!
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        İspanyolların 10 ton uyuşturucu yakaladığı gemiye soruşturma
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Esenboğa'da 3. pist ve yeni kule açılıyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Yeni Suriye yönetimi ile SDG arasındaki kriz derinleşiyor
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        Zeynep Sönmez'den tarihi başarı!
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        11 yaşındaki Bekir, adını taşıdığı dedesinin böbreğiyle yaşama sarıldı
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        "Çanlar Galatasaray için çalıyor"
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        Saatli bomba üzerine hak mücadelesi
        "Kırmızı kartı atladı!"
        "Kırmızı kartı atladı!"
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Trump 1 yılda Beyaz Saray'da neleri değiştirdi?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Bagel tüm dünyaya nasıl yayıldı?
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı
        Farklı kültürlerin misafir anlayışı

        Benzer Haberler

        Muğla'da ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Muğla'da ormanlık alanda 17 düzensiz göçmen yakalandı
        Gökova açıklarında tekne battı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
        Gökova açıklarında tekne battı: 1 ölü, 1'i ağır 4 yaralı
        Bodrum'da 3 ton hamsi pişirilerek dağıtıldı Binlerce kişi, Hamsi Festivali'...
        Bodrum'da 3 ton hamsi pişirilerek dağıtıldı Binlerce kişi, Hamsi Festivali'...
        Bodrum'da Hamsi Festivali'nde 3 ton hamsi dağıtıldı, 100 metrelik kuyruk ol...
        Bodrum'da Hamsi Festivali'nde 3 ton hamsi dağıtıldı, 100 metrelik kuyruk ol...
        Marmaris Körfezi'nde yine yelkenler fora oldu Kış trofesinin ilk ayağı tama...
        Marmaris Körfezi'nde yine yelkenler fora oldu Kış trofesinin ilk ayağı tama...
        Muğla'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı