        Muğla Haberleri

        Muğla'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        18.01.2026 - 16:55
        Muğla'da 2 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        Muğla'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları gerekçesiyle haklarında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

        İl Emniyet İstihbarat ile Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ mensuplarının faaliyetlerinin deşifresi, engellenmesi ve firarilerinin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

        Çalışma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.K. Fethiye'de, Ş.K. ise Ortaca ilçesinde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

