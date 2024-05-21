Bodrum FK final için avantajlı döndü

1'inci Lig play-off yarı final ilk maçında Çorum Futbol Kulübü ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Bodrum Futbol Kulübü final yolunda avantajı kaptı.

Zorlu deplasmanda Samet'in golüyle öne geçip üstünlüğünü koruyamayan ancak Çorum'dan yenilmeden dönen yeşil-beyazlılar, 24 Mayıs Cuma günü evinde oynayacağı rövanş öncesi camiasını umutlandırdı. Bodrum FK evindeki rövanşta her türlü galibiyet halinde üst üste ikinci kez Süper Lig yolunda finale çıkacak. Beraberlik durumunda maç uzayacak.

Çorum FK'yı elediği takdirde finalde Sakaryaspor'un rakibi olacak Ege temsilcisinde teknik direktör İsmet Taşdemir ise temkinli konuştu. Keyifli bir maç izlettirdiklerini dile getiren deneyimli teknik adam, "Bu sonuç hiçbir şeyin garantisi değil" dedi. Hem kendilerinin hem de Çorum FK'nın sezon boyunca lige çok renk kattığını anlatan Taşdemir, "Maçta iyi pozisyonlar, geçişler ve iyi savunmalar oldu. Çok iyi futbol oynayan iki takımdan birisine yazık olacak. Futbolun kuralı bu. Dolayısıyla bir 90 dakikamız kaldı. Önümüzde 4 günlük bir süre var. Maça iyi hazırlanıp turu geçerek finale kalan taraf olacağımıza inanıyorum. Ancak bizim kadar istekli bir takımla oynayacağımızın da bilincindeyiz. İşimiz kolay olmayacak, biz zoru başarmak için elimizden gelen mücadeleyi yapacağız" diye konuştu.