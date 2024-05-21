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        Muğlaspor'da Şapçı'yla yollar ayrıldı

        BÖLGESELAmatör Lig 5'inci Grup'ta şampiyon olarak 3 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor'da takımı zafere taşıyan Teknik Direktör Hakan Şapçı'yla yeniden anlaşılmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2024 - 11:38 Güncelleme: 21.05.2024 - 11:40
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        Muğlaspor'da Şapçı'yla yollar ayrıldı
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        BÖLGESELAmatör Lig 5'inci Grup'ta şampiyon olarak 3 yıl sonra TFF 3'üncü Lig'e yükselen Muğlaspor'da takımı zafere taşıyan Teknik Direktör Hakan Şapçı'yla yeniden anlaşılmadı. Kariyerinde daha önce Manisa FK, Turgutluspor, Bergama Belediyespor ve Aliağa FK ile Bölgesel Amatör Lig şampiyonluğu, Uşakspor’da ise 3'ün Lig şampiyonluğu yaşayan tecrübeli teknik adamla yollar ayrıldı. Yeşil-beyazlı yönetim, "Muğlaspor'umuzun şampiyon olmasında çok büyük katkı sağlayan teknik direktörümüz Hakan Şapcı ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı olarak yollarımız ayrılmıştır. Hakan Şapcı ve ekibine bize yaşattığı mutluluklar için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" açıklamasını yaptı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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