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        BODRUM'DA 10 BİN KİŞİ KORTEJE KATILDI; ECE SEÇKİN KONSERİYLE COŞKU İKİYE KATLANDI

        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kortej düzenlendi. Yaklaşık 10 binin kişinin katıldığı kortejde vatandaşlar Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle marşlar söyleyerek renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan, gecede sahne alan Ece Seçkin unutulmaz dakikalar yaşattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.10.2023 - 06:18 Güncelleme: 30.10.2023 - 06:18
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        BODRUM'DA 10 BİN KİŞİ KORTEJE KATILDI; ECE SEÇKİN KONSERİYLE COŞKU İKİYE KATLANDI
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        MUĞLA´nınBodrum ilçesinde, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla kortej düzenlendi. Yaklaşık 10 binin kişinin katıldığı kortejde vatandaşlar Türk bayrağı ve Atatürk posterleriyle marşlar söyleyerek renkli görüntüler oluşturdu. Öte yandan, gecede sahne alan Ece Seçkin unutulmaz dakikalar yaşattı.

        Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Bodrum´da bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda, akşam saatlerinde Bodrum Marinadan başlayan bir kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüşe Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, CHP Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, idari personeller, siyasi parti temsilcileri, birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi, gaziler ve yaklaşık 10 bine yakın vatandaş katıldı. Neyzen Tevfik Caddesi'nde ilerleyen yaklaşık 10 bin kişi Türk bayrağı ve Atatürk posterleri eşliğinde Belediye Meydanına kadar yürüdü. Yürüyüşte binlerce vatandaş marşlar söyledi. Meydanda saygı duruşu ve İstiklal Marşı´nın okunmasının ardından protokol konuşmaları yapıldı. Konuşmaların ardından Yalıkavakspor kadın hentbol takımı bu yıl kazandığı 2 kupayla birlikte sahneye çıktı. O anlarda Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, sporcularla birlikte kupa kaldırdı. Program kapsamında sahne sırası Ece Seçkin´e geldi. 100. yıl konseri kapsamında sahneye çıkan şarkıcı Ece Seçkin şarkılarıyla sevenlerine unutulmaz anlar yaşattı. Seçkin hayranı binlerce vatandaş, Seçkin´in seslendirdiği şarkılara eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konserde vatandaşlar, o anlarda bol bol fotoğraf çektirdi. Öte yandan, kortej anı ve konser anı havadan dron ile görüntülendi.

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