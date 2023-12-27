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        Bodrum Offroad Kulübü üyeleri, şehitler için konvoy yaptı

         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde Bodrum Offroad Kulübü üyeleri, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için 30 araçlık konvoy düzenledi. Kulüp üyelerinden bazıları açtıkları dev Türk bayrağı ile yürürken, `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ sloganı attı, diğer üyeler ise araçlarla sessiz geçiş sağladı.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 23:12 Güncelleme: 27.12.2023 - 23:15
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        Bodrum Offroad Kulübü üyeleri, şehitler için konvoy yaptı
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         MUĞLA´nınBodrum ilçesinde Bodrum Offroad Kulübü üyeleri, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan askerler için 30 araçlık konvoy düzenledi. Kulüp üyelerinden bazıları açtıkları dev Türk bayrağı ile yürürken, `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ sloganı attı, diğer üyeler ise araçlarla sessiz geçiş sağladı.  

        Bodrum'da, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit olan 12 Mehmetçik için Bodrum Offroad Kulübü tarafından şehitleri anma etkinliği düzenlendi. Myndos Kapısı otoparkında bir araya gelen kulüp üyeleri ilk etapta şehitler için 2 dakikalık saygı duruşunda bulundu, ardından İstiklal Marşı okudu. Burada basın açıklaması okuyan Bodrum Off Road Spor Kulübü Başkanı Murat Taşlıdağ gözyaşlarına hakim olamadı, duygusal anlar yaşadı. Basın açıklamasının ardından Başkan Taşlıdağ şehitlerinin ismini okuyarak grup üyeleri "Burada" diye bağırdı. `Şehitler ölmez, vatan bölünmez´ sloganı atan grup daha sonra araçlarına binerek meydana ilerledi. 30 araçlık konvoyun önünde gruptan bazıları `Milletimizin başı sağ olsun´ pankartı ile birlikte dev Türk bayrağı açarak yürürken, araçlar arkalarından gelerek sessiz geçiş sağladı.

        Şehitlerden dolayı üzgün olduklarını söyleyen Murat Taşlıdağ, "Sınır ötesinden gelen haberlerle içimiz yandı, milletçe gözyaşlarına boğulduk. 12 gencecik kardeşimizi gözyaşlarıyla toprağa verdik." dedi.

        Konuşmanın devamında Özay Kartal ise "Şehit olan askerlerimiz bu vatan bu halk için bizlerin güvenliği için canlarını hiçe saydılar ve kalleşçe katledildiler. Cenazelerine gidemediysek de onlar için gözyaşı döktük, dualar ettik. Asla unutulmayacaklar, ülkemizin güvenliği için canını esirgemeyen hiçbir kardeşimizi unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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