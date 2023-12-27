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        Muğla'ya 600 milyon liralık yatırım yapılacak

        Muğla'ya 600 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:50 Güncelleme: 27.12.2023 - 18:05
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        Muğla'ya 600 milyon liralık yatırım yapılacak
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        Muğla'ya 600 milyon liralık yatırım yapılacağı bildirildi.

        AK Parti Muğla milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, yaptıkları ortak açıklamada, Muğla'ya yönelik yatırımlar için Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile görüştüklerini belirtti.

        Açıklamada, Muğla'ya yapılacak yatırımların değerlendirildiği görüşmenin oldukça verimli geçtiği kaydedildi.

        Gençlere yeni spor tesisleri kazandırmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Muğla'mız sadece kültür ve turizm şehri değildir. Kazandırdığımız spor yatırımları ile Muğla'mız gençlik ve spor şehri olarak da ön plana çıkacaktır. Biz vadetmiyoruz, eser siyaseti yapıyoruz. 22 yıllık AK Parti iktidarlarımız döneminde her alanda olduğu gibi, gençlerimiz için de çok sayıda tesise imza attık. Spor tesisleri, gençlik merkezleri, öğrenci yurtları kazandırdık. Daha önce yatırım programına alınan ve sözleşmesi yapılan spor yatırımlarının ihaleye çıkılması için Gençlik ve Spor Bakanımız ile görüşmüştük. Bu görüşmemizde hazırlık çalışmaları yapılan spor tesislerinin ihaleye çıkacağı müjdesini aldık."

        Muğla'ya spor tesisleri kazandırmaya devam edildiği, yaklaşık 600 milyon lira tutarında yeni yatırıma imza atıldığı vurgulanan açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Marmaris'e 1500 seyirci kapasiteli spor salonu ve gençlik merkezi, 3 sentetik çim yüzeyli futbol sahası ile 2 adet tenis kortu. Seydikemer'e gençlik merkezi, ayrıca Seydikemer Belediyesine ait mevcut futbol sahasının modernizasyonu. Menteşe Kötekli Mahallesi'ne gençlik merkezi, Ortaköy Mahallemize çim hokey sahası, 4'lü soyunma odası, 500 seyirci kapasiteli tribün ve aydınlatması, halı saha yapımı. Ortaca Dalyan kapalı spor salonu için ek ödenek, Datça'ya 2 halı saha yapımı, 1 tenis kortu. Fethiye İmam Hatip Lisesi bahçesine 1 sentetik çim yüzeyli futbol sahası. Milas'a 5 halı saha yapımı için ihaleye çıkılıyor. Bütün ilçelerimiz için de yeni planlamalarımız devam ediyor."

        Açıklamada, yatırımlar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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