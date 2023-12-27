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        Muğla'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı

        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcu otobüsündeki valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 17:12 Güncelleme: 27.12.2023 - 17:12
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        Muğla'da yolcu otobüsünde uyuşturucuyla yakalanan zanlı tutuklandı
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        Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolcu otobüsündeki valizinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan yolcu otobüsüyle yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

        İlçe girişinde durdurulan otobüsün bagajında yapılan aramada valizlerden birinde uyuşturucu ele geçirdi.

        Valizin sahibi şüpheli Y.D. gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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