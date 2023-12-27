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        Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı

        Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı, geçişe aracılık ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 11:33 Güncelleme: 27.12.2023 - 11:33
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        Muğla'da 39 düzensiz göçmen yakalandı
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        Muğla'nın Bodrum ve Milas ilçelerinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 39 düzensiz göçmen yakalandı, geçişe aracılık ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında iki ilçenin yol kontrol noktasında ve kıyı kesimlerinde çalışmalar yaptı.

        Çalışmalarda, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları belirlenen 39 düzensiz göçmen ile yasa dışı geçişe aracılık eden 2 şüpheliyi yakalandı.

        Düzensiz göçmenler jandarmadaki işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine teslim edildi, adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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