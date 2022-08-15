Muğla'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Ula ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Felemez Avcı idaresindeki 48 ACA 769 plakalı otomobil, Örnekköy Mahallesi Namnam Çayı mevkisinde Mücahit Seleme Öztürk'ün kullandığı yabancı plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Avcı'nın kullandığı otomobil köprüden aşağı devrildi.

Kazada, Avcı ile diğer araçta bulunan Selin Ceylan yaralandı.

112 Acil servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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