MUTSO Başkanı Mustafa Ercan, yeniden adaylığını açıkladı

MUĞLA (AA) - Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO) Başkanı Mustafa Ercan, 15 Ekim'de yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını açıkladı.

Ercan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığını 4 yıldır yürüttüğünü, başkanlık yaptığı dönemde salgın ve savaş koşulları ile dünya ve ülke ekonomisini her açıdan çok olumsuz etkilediğini söyledi.

Bu dönemde karşılaşılan zorlu şartlara rağmen üyelerin TOBB ve Bakanlıklar nezdinde sözcüsü olduklarını belirten Ercan, "Aynı zamanda pek çok projeyi de hayata geçirmeyi başardık. Bizler toplum hayatının vazgeçilmezi olan ticaret ve sanayinin hizmet ihtiyacını en üst düzeyde karşılamak için varız. Günümüzün şartları ve zorlukları ne olursa olsun mücadelemizi sizler için sürdürmekte kararlıyız. Bu bilinçle daha kapsayıcı çalışmalara imza atacağımız yeni bir döneme hazırız." dedi.

Hiçbir zaman bir grup veya oluşuma angaje olmadığını, odanın yeni dönemdeki başkanlığına aday olduğunu açıklayan Ercan, aday olmaktaki yegane amacının ise odanın ilkelerine bağlı, çoğulcu, demokratik, şeffaf ve yenilikçi, üyelerin hak, hukuk ve menfaatini hem koruyan, hem de saygı duyan bir yönetim sergilemek olduğunu dile getirdi.

Yapacak daha çok güzel işler ve projeleri bulunduğunu anlatan Ercan, şöyle konuştu:

"Devam eden ve bazıları da planlanmış ulusal ve uluslararası nitelikteki kıymetli projelerimizi bu yeni dönemde gerçekleştireceğiz. Bu anlamda ilk hedefim yenilikçi bakış açılarına güvendiğim genç arkadaşlarımla dinamik, donanımlı ve aynı zamanda liyakate dayalı bir yönetim kadrosu oluşturmaktır. Hiçbir zaman şahsi bir amaçla aday olmadığımı, olmazsa olmaz tek hedefimin siz değerli üyelerimizin haklarını korumak, faaliyetlerini kolaylaştırmak ve hak ettikleri yerlere, güven ortamı içerisinde ulaşmalarını sağlamak olduğunu tüm samimiyetimle ifade etmek isterim. 15 Ekim'de gerçekleştireceğimiz Muğla Ticaret ve Sanayi Odası organ seçimlerinde vizyon sahibi, liyakatli yeni yüzler ve projelerimizle Muğla ekonomisine, sosyal ve kültürel hayatına ve Muğla’mıza katkı sağlamak adına adayım."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.