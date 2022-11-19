6. Bodrum Belediyesi Ultra Maratonu Yarışları yapıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 6. Bodrum Belediyesi Ultra Maratonu Yarışları gerçekleştirildi.

Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle düzenlenen yarışlar, 60K Ultra Maraton, 23K Short Trail, 10K Halikarnas Trail ve 6K Herodot Race kategorilerinde gerçekleştirildi.

Yarışa farklı ülkelerden sporcuların da yer aldığı yaklaşık 370 koşucu katıldı.

Sabah saatlerinde Bodrum Belediye Meydanı'nda hazırlanan alanda ısınma hareketlerini yapan sporcular, verilen startın ardından koşmaya başladı.

Cumhuriyet Caddesi, Paşatarlası Sokak ve daha sonra İçmeler mevkisine devam eden sporcular, tersaneler bölgesinden dağa tırmandı.

Kızılağaç, Torba ve Çamlık mahallelerindeki ormanlık alanlardan geçen sporcular, yarışı tekrar Bodrum Belediye Meydanı'nda tamamladı.

Yarışmada dereceye girenlere düzenlenen törenle ödüllerinin verileceği bildirildi.

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