Fethiye'de güneşli havayı değerlendiren tatilciler denize girdi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ve turistler sahilde güneşlendi, denizde yüzdü.

Havanın 23, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü turistik ilçede, özellikle Ölüdeniz sahilinde yoğunluk yaşandı.

Belcekız ile Kumburnu plajlarında bazı tatilciler denize girip güneşlendi, bazıları sahilde yürüyüş yaptı.

Babadağ'dan yamaç paraşütüyle atlayan bazı kişiler de Ölüdeniz'in eşsiz manzarasını havadan izleme imkanı buldu.​​​​​​​

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