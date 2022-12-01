Datça'da heyelan nedeniyle kara yolunda ulaşım aksadı

SGK'dan rahatlatan ödenek! SSK 4A, 4B, 4C ve BAĞ-KUR'lu tüm çalışanların hesabına yatacak

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

MUĞLA (AA) - Muğla'nın Datça ilçesinde sağanak sonrası iki farklı noktada meydana gelen heyelan nedeniyle kara yolu kısa süreli ulaşıma kapandı.

Mesudiye Mahallesi Avlana mevkisinde yağış etkili oldu. Yağışın ardından 200 metre aralıklarla meydana gelen 2 heyelan nedeniyle yol ulaşıma kapandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ile Datça Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 4 saatlik çalışmasının ardında kara yolunda ulaşım yeniden sağlandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.