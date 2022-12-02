AK Parti Muğla Milletvekili Gökcan, Bodrum ilçesinde ziyaretlerde bulunup açıklama yaptı:

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

MUĞLA (AA) - AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, Muğla'nın bu yıl turizmde altın yılını yaşadığını bildirdi.



Bodrum ilçesinde bir dizi temaslarda bulunan Milletvekili Gökcan, yaklaşık üç hafta önce hizmet vermeye başlayan yeni Bodrum Devlet Hastanesini, Bodrum Ticaret Odasını, Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifini, Esnaf ve Sanatkarlar Odasını, Şoförler Odasını ve Bodrum Deniz Ticaret Odasını ziyaret etti.



Yeni devlet hastanesi ziyareti sonrası gazetecilere gündeme ve yapılan çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Gökcan, ilçeye yakışır bir devlet hastanesinin tamamlanıp hizmete başladığını söyledi.

Hastanenin şu anda yatak kapasitesinin 150 olduğunu aktaran Gökcan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptıkları ziyarette bakandan yatak kapasitesinin 200'e çıkartılacağını, hastanede anjiyo hizmetinin de verilmeye başlanacağı müjdesini aldıklarını dile getirdi.

Hastanede 27 yoğun bakım ünitesinin olduğunu da ifade eden Gökcan, "15 yeni doktorumuz daha geldi ve atandı. Önümüzdeki günlerde eksik branşlardaki doktorlarımız da gelecek. Bütün doktorlar geldikten sonra Bodrum'da yaşayanlar ile yerli ve yabancı tatilcilere de hitap edecek bir hastane olacak. Eski hastanemiz de ağız ve diş sağlığı hastanesi olarak hizmet verecek." dedi.

Muğla'nın yeryüzü cenneti olduğuna dikkati çeken Gökcan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Muğla bu yıl turizmde altın yılını yaşadı. Kültür ve Turizm Bakanlığından aldığımız verilere göre, Muğla'ya hava ve deniz yoluyla 3,5 milyonun üzerinde turist geldi. Muğla'ya yerli turist anlamında da baktığımızda bu yıl toplamda 5 milyonun üzerinde turist gelmiş. Bu, Muğla açısından önceki yıllara göre çok büyük ve güzel bir rakam. Muğlalı olarak turizmin altın çağını yaşaması bizleri de oldukça sevindirdi. Geçtiğimiz yıllarda Bodrum Kalesi restore edilmişti. Aldığımız rakamlara göre bu yıl kale 400 bin ziyaretçi kabul etmiş. Bodrum Kalesi bu rakamla bu yıl rekor kırdı. Kale, yurt dışından ve özellikle ABD'den gelen turistlerin çok ilgisini çekmiş. Muğla geneline baktığımız zaman da ören yerleri ve müzeleri de 1 milyonun üzerinde kişinin ziyaret ettiği bilgisini aldık. Muğla'daki tarihi yerlere de vatandaşlarımızın ilgisi oldukça yüksek. Bu da memleketimizin ne kadar önemli bir yer olduğunu gösteriyor."



Gökcan, bu yıl ilçeden özellikle trafik, içme suyu sorunu ve yolların kötü olması konularında çok fazla şikayet aldıklarını, bu konuların Muğla Büyükşehir ve Bodrum Belediyelerince hızlı şekilde giderilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.



Milletvekili Gökcan'ın ilçedeki ziyaretlerine, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Osman Gökmen'in yanı sıra ilçe teşkilat üyeleri de eşlik etti.



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