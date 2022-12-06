Marmaris'te "112 Acil Sağlık Hizmetleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası etkinlikleri kapsamında, orman yangınlarından etkilenen alanların ağaçlandırılması için "112 Acil Sağlık Hizmetleri Hatıra Ormanı" oluşturuldu.

Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkisi Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da başlayan ve ekiplerin yoğun müdahaleleri sonucu söndürülen orman yangınında zarar gören alanda, Acil Sağlık Hizmetlerinde görevli 112 ve UMKE çalışanlarının katıldığı "Marmaris ilçesi fidan dikim etkinliği" düzenlendi.

Ağaçlandırılması için hazırlanan alanda zakkum, akasya, defne, kızılçam, mavi servi, kara servi ve keçiboynuzundan oluşan 1112 fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Burak Mülayim, etkinlikte yaptığı konuşmada, Marmaris'te 29 Temmuz 2021'de başlayan ve 9 gün sonra söndürülebilen yangında 9 bin 52 hektarlık orman alanının küle döndüğünü hatırlattı.

Bu yangının ardından da ilçede orman yangınları yaşandığına dikkati çeken Mülayim, "Bölgenin ağaçlandırılmasına sağlık çalışanlarının da desteğinin olmasını istedik. Bu kapsamda zarar gören alanlardan biri olan Yedi Adalar mevkisine 1112 ağaç diktik. Çok anlamlı bir etkinlikte bir araya geldik." dedi.

Etkinliğe, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Ceyhun Gökmen, Marmaris Emniyet Müdürü Oktay Kapsız, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Murat Çam, Marmaris Orman İşletme Müdür Vekili Volkan Aydın, ilçedeki sağlık kurumlarının yöneticileri, orman işçileri ve öğrenciler de katıldı.

- Yangın

Yedi Adalar bölgesinde 21 Haziran'da saat 20.02'de başladığı bildirilen orman yangını 24 Haziran'da kontrol altına alınmış, yangında 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan zarar görmüştü.

Polis ve jandarma ekiplerinin çalışmasıyla yangını çıkardığı tespit edilen Sacit A, 23 Haziran'da yakalanmış, ormanı yakmak istediği için sigaralarını söndürmeden üç farklı yerde attığını ve orman yangınına sebebiyet verdiğini itiraf eden şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede ise Orman Kanunu'nun 110/4 maddesi gereği 20 bin güne kadar adli para cezası istenen sanığın 10 yıldan 20 yıla kadar da hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.



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