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        Fethiye'de kan bağış kampanyası başlatıldı

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kan stoklarının azalması nedeniyle 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:33 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:33
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        Fethiye'de kan bağış kampanyası başlatıldı
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        Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kan stoklarının azalması nedeniyle 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

        Fethiye Kaymakamlığı ve Kızılay Şubesi tarafından Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilen kampanyaya Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da destek verdi.

        İlçede 3 farklı noktada 3 gün boyunca sürecek kampanyaya, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

        Hastalara umut olmak için kan bağışının önemine değinen Kaymakam Ertaş, kan bağışında bulunmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.

        Ertaş, "Kan, candır. Herkesin muhakkak kana ihtiyacı vardır. Kan bağışında da tek yetkili ülkemizde Kızılay'ımız. Tüm kurumlarımızla Kızılay'a destek verdik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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