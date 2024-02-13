Fethiye'de kan bağış kampanyası başlatıldı

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, kan stoklarının azalması nedeniyle 3 gün sürecek kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Fethiye Kaymakamlığı ve Kızılay Şubesi tarafından Uğur Mumcu Parkı'nda gerçekleştirilen kampanyaya Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş da destek verdi.

İlçede 3 farklı noktada 3 gün boyunca sürecek kampanyaya, kamu kurum ve kuruluşlarının personeli ile vatandaşlar yoğun katılım gösterdi.

Hastalara umut olmak için kan bağışının önemine değinen Kaymakam Ertaş, kan bağışında bulunmanın vatandaşlık görevi olduğunu ifade etti.

Ertaş, "Kan, candır. Herkesin muhakkak kana ihtiyacı vardır. Kan bağışında da tek yetkili ülkemizde Kızılay'ımız. Tüm kurumlarımızla Kızılay'a destek verdik." dedi.