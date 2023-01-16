Muğla'da otobüsle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Seydikemer ilçesinde otobüsle otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Süleyman Göllü idaresindeki 07 ACK 529 plakalı otobüs, Fethiye-Antalya kara yolu Bayır mevkisinde, Ramazan Çıralı yönetimindeki 07 Y 7010 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Çıralı ile otobüsün muavini Latif Avcı, Fethiye ilçesindeki hastanelere kaldırıldı.

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