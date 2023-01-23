Muğla'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Fethiye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçeye uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.



Operasyon düzenleyen ekipler, şüpheli C.Ö'nün otomobilini ilçe girişindeki kontrol noktasında durdurdu.

Zanlının üst ve aracındaki aramada, bir miktar esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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