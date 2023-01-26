Datça'da motosiklet kazasında ağır yaralanan kişi hayatını kaybetti

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MUĞLA ( AA) - Datça ilçesinde motosiklet kazasında ağır yaralanan kişi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.



Yaşar Kurt'un (68) kullandığı 48 R 1092 plakalı motosiklet, 3 Ocak'ta Datça-Knidos kara yolu Karaköy Mahallesi'nde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ağır yaralanan Kurt, hastaneye kaldırıldı. Kurt, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Kurt'un cenazesi, Hızırşah Mahallesi'ndeki mezarlığa defnedildi.



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