Fatma Girik Bodrum'daki mezarı başında anıldı

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik için ölümünün birinci yılında mezarı başında anma etkinliği düzenlendi.



Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, oyuncunun mezarını ziyaretinde, Girik'in ölüm yıl dönümünün 24 Ocak'ta olduğunu ancak kendisinin o tarihte yurt dışında bulunduğunu belirtti.

Girik'i mezarı başında Fatiha okuyup anmak için geldiğini dile getiren Aras, "Fatma Hanım, Türkiye'nin çağdaşlaşması yolunda, o aydınlık insanlardan bir tanesiydi. Ömrünün sonuna kadar da Atatürk sevgisi ile vatan, millet ve Cumhuriyet sevgisi ile yaşadı, var oldu." dedi.

Aras, Fatma Girik'e rahmet, ailesine başsağlığı diledi.

Anma etkinliğine katılan Günay Girik ise Fatma Girik'in kardeşi olmanın güzel bir duygu olduğunu ifade etti.

Havanın yağışlı olduğuna dikkati çeken Girik, "Şu anda ablamın çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Bereket dolu günde geldik buraya. Böyle kısmet oldu. Zaten naaşını getirememiştik buraya. Çok kar yağmıştı. Çok güzel bir insandı. Hayatım onunla geçti. Onu gördüğüm kadar annemi, babamı görmedim. 56 yaşındayım. 44 senem ablamla geçti. Bir gün bir yerlerde buluşacağımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Günay Girik, ablasının evinin müze olmasını istediğini de dile getirdi.

Anma programına, aile yakınları ve vatandaşlar da katıldı.

İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusu Fatma Girik, 28 Ocak 2022'de Muğla'nın Bodrum ilçesinde son yolculuğuna uğurlanmıştı. Girik'in cenazesi Adliye Camisi'ndeki törenin ardından Torba mezarlığında, 2015'te vefat eden hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilmişti.





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