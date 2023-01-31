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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Datça Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Müderris Bayar yeniden seçildi

AA

Datça Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Müderris Bayar yeniden seçildi

MUĞLA (AA) - Datça Emlak Müşavirleri Derneği Genel Kurulunda mevcut başkan Müderris Bayar ve yönetimi üyelerin güvenoyunu alarak yeniden seçildi.

Kumluk Plajında bir restoranda, divan başkanlığını Haluk Laçin'in yaptığı genel kurul, derneğin üyesi emlakçıların katılımı ile yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından gündem maddeleri okundu.

Genel kurulda tek liste halinde gidilen seçimlerde dokuz yıldır görevde olan Müderris Bayar dördüncü defa başkanlığa seçildi.



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