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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Muğla-Denizli kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

AA

Muğla-Denizli kara yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı

MUĞLA (AA) - Muğla-Denizli kara yolunda yoğun kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor.

Muğla'yı Denizli'ye bağlayan kara yolunda kar yağışı etkisini artırdı.

Kar yağışının devam etmesi üzerine Muğla çıkışında Gölcük mevkisinde bekleyen trafik ekipleri, buradan Denizli'ye giden araçların geçişine izin vermiyor. Jandarma ekipleri de Gazeller Mahallesi'nden Muğla istikametine araç göndermiyor.

AFAD ve Kızılay ekipleri ise bölgede etkili olan kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Kızılay ekipleri yolda kalan sürücülere kumanya, su, çocuklara oyuncak ve meyve suyu dağıttı.

AFAD ekipleri yolda kalan sürücülerin zincir takmasına yardım etti. Karayolları ekipleri kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor.

Yatağan, Menteşe ve Kavaklı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, AA muhabirine, akşam etkisini artıran kar nedeniyle ekiplerin yollarda kar küreme çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Vatandaşların sıkıntı yaşamaması için gerekli önlemleri aldıklarını belirten Demir, ekiplerin sabaha kadar teyakkuzda olacağını, çalışmaları ara vermeden sürdüreceklerini ifade etti.

Menteşe ilçesinde trafik ekipleri kırsal mahallelere geçişin sağlandığı Yılanlı yolunu araç geçişlerine kapattı.

Belediye ekipleri Çamlıca, Esenköy Yukarıyayla mahallelerinde kar kürüyor.

Vatandaşlar bölgede görev yapan jandarma, polis ve diğer ekiplere çay ikramında bulundu.

Öte yandan UMKE ekipleri, Muğla-Denizli karayolunun bazı noktalarında kaza yapan ve yolda kalan araçlara müdahalede bulundu.

Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz ile Muğla İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu trafiğe kapatılan yolun Gölcük mevkisindeki çalışmaları inceledi.

Buradaki çalışmaların ardından Gemalmaz ve Dilberoğlu yolda kalan araçların bulunduğu Gazeller mevkisine hareket etti.




Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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