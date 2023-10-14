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        Muğla açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı

        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne ve lastik bottaki 110 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.10.2023 - 22:30 Güncelleme: 14.10.2023 - 22:34
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        Muğla açıklarında 110 düzensiz göçmen kurtarıldı
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        Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli tekne ve lastik bottaki 110 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Datça açıklarında farklı zamanlarda yelkenli tekne ve lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

        Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen yelkenli teknede 57, lastik bottaki 53 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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