Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.
Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.
Patlamanın ardından su caddeye boşaldı. İsale hattındaki su kesilirken, belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.
Öte yandan, isale hattının patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kayıtlarda, patlamanın ardından tazyikli suyun caddeyi kaplayarak sitelere dolduğu görülüyor.
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