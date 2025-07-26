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        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 15:47 Güncelleme: 26.07.2025 - 16:06
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        Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı
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        Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi.

        Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'ndeki içme suyu isale hattında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

        Patlamanın ardından su caddeye boşaldı. İsale hattındaki su kesilirken, belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.

        Öte yandan, isale hattının patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kayıtlarda, patlamanın ardından tazyikli suyun caddeyi kaplayarak sitelere dolduğu görülüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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