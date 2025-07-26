Muğla'da dört noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı
Muğla'nın Bodrum, Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde dört noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Muğla'nın Bodrum, Milas ve Kavaklıdere ilçelerinde dört noktada çıkan yangınlar kontrol altına alındı.
Milas ilçesi Kuzyaka ve Boğaziçi mahallelerinde tarım arazisi ve makilik alanlarda yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.
Rüzgarın etkili olduğu yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kavaklıdere ilçesi Bakırcılar Mahallesi'nde de arazi yangını çıktı.
Yangına Muğla Büyükşehir Belediyesine bağlı Kavaklıdere İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince müdahale edildi.
Kontrol altına alınan yangında soğutma çalışması yapıldı.
Yangının elektrik direğindeki tellerin koparak kıvılcım atması nedeniyle çıktığı belirlendi.
Öte yandan Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde otluk ve tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.