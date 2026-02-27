Canlı
        Muğla Haberleri

        Fethiye'de köpeği bıçakla öldüren kişi, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2026 - 22:32
        Fethiye'de köpeği bıçakla öldüren kişi, ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesine sevk edildi

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde köpeği bıçakla öldürdüğü öne sürülen kişi, Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine gönderildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen M.A.K'nin (46) şizofreni tedavisi gördüğü ve ilaçlarını kullanmadığı belirlendi.

        Daha sonra adliyeye sevk edilen kişinin, çıkarıldığı hakimlikçe Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevk edilmesine karar verildi.

        - Olay

        Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, M.A.K. tarafından bıçaklandığı öne sürülen köpek ölmüştü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

