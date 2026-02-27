Canlı
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri Haberleri

        GÜNCELLEME - Muğla'da "yanıltıcı bilgi yayma" soruşturmasının ikinci dalgasında 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı

        Muğla'da sahte sosyal medya hesapları üzerinden Cumhurbaşkanı ve kamu görevlilerine hakaret ettikleri, yanıltıcı bilgi yaydıkları iddiasıyla yürütülen soruşturmanın ikinci dalga operasyonunda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Giriş: 27.02.2026 - 19:44
        Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakaret", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek veya yaymak", "kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret", "özel hayatın gizliliğini ihlal", "halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Sağlık kontrolünün ardından 8 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.G, H.D. ve S.C.S. sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı, M.T, H.T, S.K, U.K, O.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        - Olay

        Muğla'da 20 Ocak Salı günü sabah saatlerinde başlatılan operasyon kapsamında Bodrum, Marmaris ve Milas'ta iş adreslerinde ve ikametlerinde bulunamayan şüphelilerden R.K.K, S.Ü.Ö, S.C.S. ve C.D. Seydikemer ilçesinde saklandıkları villada, P.B. ve S.K. ikametlerinde, Seydikemer ilçesinde firari şüphelileri bir villada saklayarak yardım ve yataklık suçunu işledikleri tespit edilen İ.B, H.D. ve F.O. da gözaltına alınmıştı.

        23 Ocak Cuma günü çıkarıldıkları mahkemece C.D. ve K.K. tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Operasyondan önce gözaltı bilgisine ulaştıkları için cep telefonlarını değiştirdikleri öğrenilen zanlıların ikametlerindeki dijital materyallere el konulmuştu.

        Soruşturma kapsamında aralarında önceki operasyonda gözaltına alınıp mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 3 kişinin de bulunduğu 8 şüpheli tespit edilmiş, emniyet ekiplerince, M.G, M.T, H.T, S.K, U.K, O.A, H.D. ve S.C.S, 23 Şubat'ta gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

