Muğla Valisi Akbıyık, Seydikemer'de selden zarar gören çiftçileri ziyaret etti:

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Seydikemer ilçesinde geçen haftaki yağıştan sonra meydana gelen selde zarar gören çiftçileri ziyaret etti.



İlk olarak Çukurincir Mahallesi'ne gelen Akbıyık, muhtarlık binasında muhtardan ve yetkililerden bilgi aldı, vatandaşların taleplerini dinledi.



Daha sonra selden zarar gören seralarda inceleme yapan Akbıyık, Karaköy ve Kumluova mahallelerinde selden etkilenen üreticilere ziyarette bulundu.



Akbıyık, gazetecilere, afetten en büyük zararı Seydikemer ilçesinin aldığını söyledi.



Yaşanan şiddetli yağışın yaklaşık 30 yılda bir meydana geldiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:



"Yağış bereket ama bu şekilde hasarlar da olabiliyor. En çok hasarımız seralarda. İlçedeki 30 mahallemizde 400 çiftçimiz zarar gördü. Tahmini hasar tutarı ise 132 milyon 268 bin lira. Komisyonlarımız tespitlerini yaptı. Bunlardan 3 bin 990 dekar açık alan, 451 dekar örtü altı alanın yanında hasar gören arı kovanları, kanatlı hayvanlar var. Yaklaşık 94 ton alabalık ve yumurtası selden etkilendi. Bu da yaklaşık 8 milyon 400 bin lira ediyor. Allah bir daha böyle afetleri göstermesin."



Akbıyık, devletin "asrın felaketi" depremin üstesinden geldiğini, sel felaketinde de vatandaşın yanında olacağını vurguladı.



Yaşanan afetten ders alınması gerektiğini dile getiren Akbıyık, bunların yaşanmaması için gerekli tedbirlerin alınmasının zorunluluk olduğunu belirtti.



Ziyaretlerde, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, AFAD İl Müdürü İshak Cindioğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile bazı kurum müdürleri eşlik etti.

