Bodrum açıklarında 35 düzensiz göçmen yakalandı

Gözaltına alınan şüpheli ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 5'i çocuk 35 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçısı olduğu belirtilen 1 kişiyi yakaladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik bot içinde bir grup düzensiz göçmen olduğunun bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

