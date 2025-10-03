Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye açıklarında yatta yaralanan kişi tahliye edildi

        Giriş: 03.10.2025 - 19:44 Güncelleme: 03.10.2025 - 19:44
        Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında ticari yatta yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ekiplerince tahliye edildi.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında ticari yatta bir kişinin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekip yönlendirildi.

        Sahil Güvenlik ekiplerince tıbbi tahliyesi gerçekleştirilen kişi hastaneye kaldırıldı.

