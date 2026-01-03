Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.01.2026 - 18:27 Güncelleme: 03.01.2026 - 18:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğla'da kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kayalıklarda mahsur kalan keçi, kurtarıldı.

        Boğaziçi Mahallesi, Yediburunlar mevkisinde kayalık alanda keçi mahsur kaldı.

        Sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Fethiye Mahalle Afet Gönüllüleri ekibi yönlendirildi.

        Kayalık ve sarp alanda yürütülen çalışmalar sonucu keçi bulundu.

        İp aracılığıyla bulunduğu noktadan kurtarılan keçi, sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        Dışişleri'nden 'Venezuela' açıklaması
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        İhracatta Cumhuriyet rekoru
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        Trump: Maduro ve eşi yakalandı
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD'nin Maduro operasyonuna dünyadan tepkiler
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-Venezuela geriliminde bugüne kadar neler yaşandı?
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        Gaziantep'te dehşet... Kız çocuğunu darp edip bıçakladı!
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        İran'dan Trump'a: Her müdahaleci el kesilecektir
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        4 kardeşten 2'si başkasından çıktı! Dededen DNA alınacak!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Eski milli futbolcudan öldüresiye darp!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Restoran kan gölüne döndü... Cinayet anı kamerada!
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        Elektronik sigaranın akciğerde yol açtığı hasar yoğun bakımla sonuçlanıyor
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        İzmir'de korkunç olay... Annenin katili oğlu çıktı!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        F.Bahçe transferi bildirdi: Musaba!
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        "Kırılacağı bir durum söz konusu değil"
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Tartıştığı komşusunu silahla öldürdü!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Eşi ve 5 yaşındaki oğlu can verdi! Bir aile yok oldu!
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Kanseri yenen hastasının nikah şahidi oldu
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Icardi için flaş transfer iddiası!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Fenerbahçe'den Livakovic kararı!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!
        Beşiktaş'tan Stroeykens hamlesi!

        Benzer Haberler

        Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Fethiye'de kayalıklarda mahsur kalan keçi kurtarıldı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Muğla'da uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı
        Seydikemer Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde başvurular başladı
        Seydikemer Emin Eller Gündüz Bakımevi'nde başvurular başladı
        Büyükşehir itfaiyesi 4 bin 811 olaya müdahale etti
        Büyükşehir itfaiyesi 4 bin 811 olaya müdahale etti
        Kuvvetli rüzgar Güllük'te tekneyi batırdı
        Kuvvetli rüzgar Güllük'te tekneyi batırdı
        Başkan Bilgin: "Alınan karar saygılıyız ama kültürümüz yaşasın"
        Başkan Bilgin: "Alınan karar saygılıyız ama kültürümüz yaşasın"