        Datça'da Knidos Cup yelken yarışları yapılacak

        Datça'da Knidos Cup yelken yarışları yapılacak

        –Datça Yat Spor Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen "Knidos Cup – Ustaların Yarışı", 17–19 Ekim'de Datça-Knidos rotasında gerçekleştirilecek.

        Giriş: 10.10.2025 - 17:29 Güncelleme: 10.10.2025 - 17:31
        Datça'da Knidos Cup yelken yarışları yapılacak
        –Datça Yat Spor Kulübü tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Knidos Cup – Ustaların Yarışı”, 17–19 Ekim'de Datça-Knidos rotasında gerçekleştirilecek.

        Türkiye Yelken Federasyonu, Muğla Valiliği, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Knidos Kazı Başkanlığı, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi’nin destekleriyle hayata geçirilen organizasyon, denizcilik tarihine ışık tutmayı ve kültürel mirası yaşatmayı amaçlıyor.

        Bu yıl 20 yelken ekibinin mücadele edeceği yarışta, modern yelken sporuyla tarihi denizcilik kültürünü bir araya getirerek gelecek nesillere aktarmak hedefleniyor.

        Bu yılki yarış, Türk denizciliğinin unutulmaz isimlerinden “Denizlerin Baronu” olarak anılan Bülent Görgün’ün anısına gerçekleştirilecek.

        Görgün’ün denizcilik vizyonu ve tutkusu, organizasyona ilham kaynağı olurken, yarış onun hatırasına özel bir anlam taşıyacak.

        Knidos Cup yarışlarının denizin ustalarını bir araya getirmenin yanı sıra, Datça’nın doğal güzellikleri ve tarihi dokusu eşliğinde katılımcılara unutulmaz bir atmosfer sunacak.

