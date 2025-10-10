Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğla'da otelin personel lojmanında bir bebek ölü bulundu

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin lojmanında yeni doğduğu belirtilen bebek ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.10.2025 - 00:34 Güncelleme: 10.10.2025 - 00:34
        Muğla'da otelin personel lojmanında bir bebek ölü bulundu
        Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelin lojmanında yeni doğduğu belirtilen bebek ölü bulundu.

        Bodrum Devlet Hastanesine kanama şikayetiyle başvuran Kırgızistan uyruklu Z.U.K'nin (19) doğum yaptığının anlaşılması üzerine polise haber verildi.

        Otelin lojmanına giden polis ekibi, bebeği lojmanın terasında havluya sarılı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Z.U.K'nin, sabah saatlerinde kimseye haber vermeden otelin personel lojmanında doğum yaptığını, bebeğin ölü doğduğunu iddia ettiği öğrenildi.

        Doğum yapan kadın, tedavi gördüğü hastanede gözlem altında tutuluyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

