Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Datça'da öğrenciler, farklı kategorilerde düzenlenen proje yarışmasında derece elde etti

        Muğla'nın Datça ilçesinde üç okuldan öğrenciler, farklı kategorilerde düzenlenen proje yarışmasında derece elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.11.2025 - 09:35 Güncelleme: 01.11.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Datça'da öğrenciler, farklı kategorilerde düzenlenen proje yarışmasında derece elde etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Datça ilçesinde üç okuldan öğrenciler, farklı kategorilerde düzenlenen proje yarışmasında derece elde etti.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje yarışmasında Kazım Yılmaz İlkokulu, "Böcek Vatandaşlar: Doğanın Küçük Canlıları" adlı projesiyle "Etkin Öğretim" alanında ikinci olurken, aynı okul "Sürdürülebilir Yaşam İçin: Eyleme Geç, Dünya Değişsin" projesiyle Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Yaşam kategorisinde üçüncülük elde etti.

        Mustafa Kutluay Ortaokulu, "Doğayla Dost Okul: Hibrit Enerji Sistemi Projesi" ile Sürdürülebilir Çevre ve Sağlıklı Yaşam alanında mansiyon ödülüne layık görüldü.

        Kabaklarlı İlkokulu ise "Birlikte Düşün, Birlikte Dinlen" adlı projesiyle Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi kategorisinde mansiyon ödülü aldı.

        Datça İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, dereceye giren öğretmenleri ve öğrencileri tebrik ederek, bu başarıların ilçenin eğitim vizyonuna katkı sunduğunu belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Öğrencinin yüzünde sigara söndürdü!
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Yıpranmayla kimler erken emekli olur?
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi bugün açılıyor
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Meteoroloji'den iyi haber! Bahar gibi cumartesi!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Ayşe valiz içinde bulunmuştu! Yürek yakan otopsi raporu!
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Maduro: Asıl hedefleri petrolümüz
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Yasa dışı bahis ve kumarla eylem planı yayımlandı
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Bakan Fidan Karadağlı mevkidaşı ile görüştü
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Hacıosmanoğlu'ndan yabancı hakem açıklaması!
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        Gebze'de bir binada çatırtı sesleri
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        "Pentagon'dan Tomahawk sevkine yeşil ışık"
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Icardi için ayrılık iddiası: Yeni adresini duyurdular!
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Selay Taşdöğen: Dublaj şizofrenik bir iş
        Kartalkaya davasında karar!
        Kartalkaya davasında karar!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        Psikologlar uyarıyor, ebeveynler dikkat!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        İtalya'da gündem Hakan Çalhanoğlu!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        Sergen Yalçın'ın derbi 11'i!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        PFDK, 'bahisçi' hakemlerin cezalarını açıkladı!
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Kahire'de 1 milyar dolarlık dev müze, 20 yılın ardından açılıyor
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Muğla'da silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Muğla'da silahlı kavgaya ilişkin yakalanan 6 şüpheli tutuklandı
        Bodrum'da meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı (4)
        Bodrum'da meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı (4)
        Muğla'daki kavgada 6 tutuklama
        Muğla'daki kavgada 6 tutuklama
        36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı
        36. Uluslararası Marmaris Yarış Haftası tamamlandı
        GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis ü...
        GÜNCELLEME 2 - Bodrum'da rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan CHP'li meclis ü...
        Bodrum'da meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı (3)
        Bodrum'da meclis üyesine rüşvet iddiasıyla gözaltı (3)