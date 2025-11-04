Seydikemer'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.
Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
