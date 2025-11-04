Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Seydikemer'de 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 17:42 Güncelleme: 04.11.2025 - 17:45
        
        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, hakkında 32 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü düzenlenen operasyonla yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü İlamat ve İnfaz Bürosu ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Hakkında 32 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ekiplerin çalışmasıyla yakalandı.

        Hükümlü, adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

